Lüpertz-Fenster: Führungen in der Kirche

Am Dienstag fand die feierliche Enthüllung des ersten Glasfensters von Markus Lüpertz für die Kirche St. Elisabeth im Sandgebiet statt. Das erste von insgesamt acht Fenstern des Künstlers, welche in der Kirche angebracht werden sollen, trägt den Titel "Die alte Frau - Almosen geben". An den Wochenenden vom 14./15. September bis 5./6. Oktober jeweils von 11 bis 13 Uhr finden Führungen durch Pfarrer Hans Lyer, Christoph Gatz und Barbara Kahle statt. Am 22. September entfällt dieser Termin, teilt die Stadt Bamberg mit. red