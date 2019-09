Ludwigsstädter Schützen waren beeindruckt vom Oktoberfestumzug

Die Teilnahme am Trachten- und Schützenumzug zum Oktoberfest in München war für die Ludwigsstädter Schützen ein beeindruckendes Erlebnis. Im Schützenblock bildeten sie mit 80 Teilnehmern die stärkste Abordnung.

Sieben Kilometer durch die Landeshauptstadt marschieren und auf der gesamten Zugstrecke beidseits Zuschauer in mindestens Dreier-Reihen - das ist schon ein besonderes Ereignis, für das die Ludwigsstädter um Landesschützenkönigin LP Sarah Lipfert so einiges auf sich genommen haben. Bereits in der Nacht starteten zwei Busse in Ludwigsstadt, um pünktlich um 9 Uhr zur Aufstellung zu sein. Dann hieß es erst einmal Warten für die Teilnehmer. Denn offiziell startet der Umzug um 10 Uhr, doch der Schützenblock kam dann tatsächlich erst um 11.15 Uhr in Bewegung.

Bereits auf dem Weg vom Aufstellort bis zum offiziellen Umzugsbeginn am Max-II-Denkmal säumten Tausende von Menschen den Straßenrand. In der Maximilianstraße ging es dann richtig los und vorbei an den Fernsehkameras des Bayerischen Rundfunks.

Überall fröhliche Menschen, viele in festlichen Trachten und nahezu alle im "Winkemodus". Das fiel auf, denn während bei den Schützenumzügen in der Region die Zuschauer klatschen, wird in München fleißig gewunken.

Als Lohn konnte dann die Stimmung im Schützenzelt ausgekostet werden, ehe es am Abend müde, aber begeistert von den Eindrücken zurück in den Frankenwald ging.