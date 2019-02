Ludwigsstädter Luftgewehrschützen feiern Meisterschaft

Mit zwei Siegen am Abschlusstag schafften die Spitzenschützen der Privilegierten Schützengesellschaft Ludwigsstadt noch den Sprung von Platz 3 an die Tabellenspitze der Luftgewehr-Oberfrankenliga. Mit Annika Welsch und Lina-Marie Harnisch befinden sich auch zwei Ludwigsstädterinnen unter den Top-3-Einzelschützen der Liga.

Mit zwei Punkten Rückstand auf die Erstplatzierten aus Geroldsgrün und Hof war das Team aus Ludwigsstadt zum letzten Wettkampftag nach Speichersdorf gereist.

Souverän gegen Schlusslicht

Gleich im ersten Wettkampf gegen das Schlusslicht aus Blumenrod wurde deutlich, dass sich die Frankenwälder etwas vorgenommen hatten. Auf den Positionen 1 bis 4 ließen Annika Welsch (392 Ringe), Lina-Marie Harnisch (391), Christoph Methfessel (388) und Steve Hofmann (387) ihren Gegnern keine Chance. Lediglich Florian Martin (368) musste sich geschlagen geben. Mit dem 4:1-Sieg setzen sich die Ludwigsstädter nach 13 von 14 Wettkämpfen an die Tabellenspitze.

Vor dem 14. Wettkampf lagen mit Ludwigsstadt, Geroldsgrün und Hof drei Mannschaften punktgleich in Front. Dank des besseren Einzelpunktverhältnisses hatten es die Ludwigsstädter aber selbst in der Hand, mit einem Sieg die Meisterschaft klar zu machen. Auf Position 1 trafen dabei die beiden besten Schützinnen der Oberfrankenliga 2018/2019 aufeinander.

Annika Welsch hatte dabei mit 388:391 Ringen gegen Franziska Knorn das Nachsehen. Besser lief es für Lina-Marie Harnisch, die mit 386:384 Ringen ihr Duell gewann. Mit nur einem Ring musste sich Mannschaftsführer Christoph Methfessel 385:386 geschlagen geben.

Hofmann und Koch retten Sieg

Doch dank der siegreichen Duelle von Steve Hofmann (383:380) und Lina Koch (376:358) hatten die Ludwigsstädter am Ende die Nase mit 3:2 vorn.

Dank des starken letzten Wettkampftages setzte sich Annika Welsch mit einem Schnitt von 387,58 Ringen an die Spitze der Einzelwertung vor Franziska Knorn (387,50) aus Stegaurach. Auch Lina-Marie Harnisch schaffte mit 387,21 Ringen als Dritte den Sprung aufs Podest.

Mit der Meisterschaft in der Oberfrankenliga haben die Ludwigsstädter Schützen nun die Möglichkeit, um die Startplätze in der Bayernliga mitzukämpfen. Der Aufstiegswettkampf wird am Sonntag, 28. April, ausgetragen. zie