Ludwigsstädter Gartler zeigen großen Einsatz

Jedes Jahr zeigen die Ludwigsstädter Gartler großen Einsatz für ihre Heimat. Bei der Jahreshauptversammlung berichtete die im Vorjahr gewählte Erste Vorsitzende des Vereins für Gartenbau und Landespflege Ludwigsstadt Damaris Schmitt von verschiedenen der Verschönerung des Stadtbildes dienenden Maßnahmen.

Heuer will man wiederum zahlreiche Ortsverschönerung-Maßnahmen angehen. "Als Anregung für eigene Projekte möchten wir Vorher/Nachher-Bilder zeigen sowie auf einige Beispiele sehr schön gestalteter Geschäfte und Vorgärten hinweisen", kündigte die Vorsitzende an. Die Rosengasse soll in den leeren Pflanzmulden neu bepflanzt werden. Man will sich auch weiterhin um die Pflege des "Gänseflecks" und die Bepflanzung der Verkehrsinseln kümmern. Vorantreiben will man die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, um diese verstärkt für Natur und Umwelt zu sensibilisieren. "In Planung ist hier unter anderem ein Projekt mit Schulkindern Bienenbehausungen für Gänsefleck beziehungsweise öffentlicher Plätze", so Schmitt weiter. An der diesjährigen Jugendleiter-Ausbildung in Kronach werden sie selbst und Katja Ehrhardt teilnehmen. Bei Interesse wird man Kreativkurse anbieten sowie eventuelle Geräte-Anschaffungen tätigen. hs