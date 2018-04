Ludwigsstadts Siedler ehren Albin Müller

Zur Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft Ludwigsstadt konnte der Vorsitzende Rainer Kraus neben dem Ehrenvorsitzenden Karl Hümmer auch die 2. Bürgermeisterin, Eva Jahn, begrüßen. Diese bedankte sich seitens der Stadt für die Aktivitäten der Siedlergemeinschaft und wünschte ihr weiterhin alles Gute.

In seinem Rückblick berichtete Rainer Kraus über das vergangene Jahr, z. B. einen Ausflug in der Adventszeit nach Leipzig. Gerne besuchte man auch runde Geburtstage langjähriger Mitglieder. Der Vorsitzende bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen und allen weiteren aktiv am Vereinsleben Beteiligten für ihre konstruktive Mitarbeit. Die Mitgliederzahl beträgt nunmehr 90.



Vorstand wurde bestätigt

Bei den von Eva Jahn geleiteten Neuwahlen wurde der Vorstand bestätigt. 1. Vorsitzender bleibt Rainer Kraus, 2. Vorsitzende Monika Pflaum, Kassiererin Birgit Söllner und Schriftführer Josef Trebes. Wiederum zu Beisitzern bestellt wurden Daniela Leib und Reinhard Ziener sowie zu Kassenprüfern Heide Zipfel und Walter Martin.

Im laufenden Jahr sei u. a. der Besuch der Landesgartenschau in Würzburg geplant, sowie eine Busfahrt zum Freizeitbad "Tropical Islands" im Rahmen des Ferienprogrammes der Stadt Ludwigsstadt.

Dem Kassenbericht von Birgit Söllner konnte entnommen werden, dass solide gewirtschaftet wurde.

Zum Dank für seine 40-jährige Treue konnte Albin Müller die Ehrennadel des Verbandes Wohneigentum, Bezirk Oberfranken, nebst der dazugehörigen Urkunde verliehen werden.

Abgerundet wurde die Versammlung durch einen Bildervortrag über eine Ballonfahrt über die Alpen. red