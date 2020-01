Ludwigsstadter Sternsinger sammelten 5290 Euro

48 Sternsinger in 14 Gruppen sammelten in Ludwigsstadt und in den Gemeindeteilen Ebersdorf, Lauenstein, Steinbach an der Haide und Lauenhain die beachtliche Summe von 5290 Euro. Bereits am Freitag wurden sie in einem ökumenischen Aussendungsgottesdienst über das Ziel ihrer Spenden mit dem Sternsingerfilm von Willi Weitzel informiert.

Pastoralreferent Josef Grünbeck und Pfarrerin Rebekka Pöhlmann gaben den Kindern den Segen mit auf den Weg, den sie in die Häuser bringen sollten. In Ludwigsstadt ist es mittlerweile Tradition geworden, dass diese Aktion ökumenisch ausgetragen wird. ph