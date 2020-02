Ludwigsstadt wird ungeschlagener Meister

In eindrucksvoller Art und Weise haben sich die Ludwigsstadter Luftpistolenschützen die Meisterschaft in der Gauoberliga gesichert. Auch im letzten Wettkampf der Saison 2019/2020 gegen den Tabellenzweiten aus Neustadt ließen die Ludwigsstadter keine Zweifel aufkommen und siegten überlegen mit 1408:1352 Ringen.

Seit Januar 2018 ist die erste Mannschaft mit der Luftpistole ungeschlagen. Nachdem sie sich in der Saison 2018/2019 in der Gauklasse ohne Punktverlust den Aufstieg gesichert hatten, überzeugten die Ludwigsstadter nun auch in der Gauoberliga. Mit zehn Siegen in zehn Wettkämpfen und einem deutlich höheren Ringschnitt als die Konkurrenz setzten die Aufsteiger ein Ausrufezeichen.

Bester Mannschaftsschütze ist Heiko Lipfert mit einem Schnitt von 361,0 Ringen. Sarah Lipfert erreichte durchschnittlich 351,9 Ringe. Stefan Heyder kam auf 351,8 Ringe und Alexander Harnisch erzielte 341,4 im Schnitt. Der Mannschaftsschnitt lag bei 1403 Ringen.

In der kommenden Saison warten in der Bezirksliga Nord-West Gegner aus dem Raum Bamberg und Forchheim. Beim Blick auf die Ringschnitte braucht den Ludwigsstadtern aber nicht bange zu sein.

Mit den Ergebnissen der abgelaufenen Saison könnten die treffsicheren Schützen auch in der Bezirksliga vorne mitmischen. zie