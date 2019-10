Ludwigsstadt startet in der Bayernliga

Am Sonntag treten die Ludwigsstädter Luftgewehrschützen zum ersten Wettkampftag in der Bayernliga an. Die Aufsteiger aus der Oberfrankenliga treffen dabei auf die Mannschaften aus Neubau und Bad Berneck.

Das Luftgewehrteam um Mannschaftsführer Christoph Methfessel tritt auf den Ständen in Sassanfahrt in der bewährten Besetzung an. Mit Annika Welsch, Lina-Marie Harnisch, Linda Koch, Florian Martin und Steve Hofmann starten somit auch in der Bayernliga allesamt Ludwigsstädter "Eigengewächse". Durchaus bemerkenswert für eine Mannschaft in der dritthöchsten Liga der Sportschützen in Deutschland.

An den Wettkampfmodus in der Bayernliga müssen sich die Ludwigsstädter nicht lange gewöhnen. Ebenso wie in der Oberfrankenliga treten fünf Schützen pro Mannschaft im direkten Duell nach Setzergebnis an. Doch die Anfahrtswege werden nun deutlich weiter, zumindest bei den drei Wettkampftagen in der Oberpfalz.

Heimkampf am 10. November

In der Bayernliga Nord-Ost warten neben den oberfränkischen Teams aus Bad Berneck, Sassanfahrt und Neubau auch Gegner aus der Oberpfalz mit Luckenpaint, Fuchsmühl, Holzhammer und Neumühle. Am 10. November gibt es für die Ludwigsstädter ein Heimspiel, denn der 3. Wettkampftag wird auf den eigenen Ständen in Ludwigsstadt ausgetragen. zie