Ludwigschorgaster von der Lombardei begeistert

Mit zwei Bussen reisten Mitglieder und Freunde des Gartenbauvereins Ludwigschorgast in die Lombardei. Die norditalienische Region zwischen Gardasee und Lago Maggiore ist ein wunderschönes Fleckchen Erde.

Schneebedeckte Gipfel inmitten einer bezaubernden Bergwelt, romantische Täler, Wasserfälle, herrliche Seenlandschaften bei Lugano und Como - das war es, was die 67 Teilnehmer schon auf der Hinfahrt begeisterte.

In Verdellino wurde Quartier bezogen. Bergamo, die Stadt am Alpenrand, war das erste lohnende Ausflugsziel. Mit der Standseilbahn gelangte man in die Altstadt, die malerisch wie eine Festung von dicken Mauern umgeben auf einem Hügel liegt und einen einzigartigen Blick über die Poebene bot. Durch enge Kopfsteinpflaster-Gassen ging die Führung zu Fuß zur bekannten Piazza Vecchia, an dem die schönsten Gebäude wie das mittelalterliche Rathaus, der Stadtturm und kirchliche Prachtbauten liegen. Ein Prunkstück: die Basilika Santa Maria Maggiore.

Zurück auf der Franciacorta Weinstraße gönnte sich die Gruppe noch eine Weinprobe direkt beim Winzer.

Der Reiz des Iseosees wurde am nächsten Tag entdeckt. Bei einer Schifffahrt erlebten die Oberfranken das, was man sich wünscht - strahlenden Sonnenschein, azurblaues Wasser, ein angenehmes laues Lüftchen und eine traumhafte Natur. Schon von Weitem zu sehen war die Insel Monte Isola, die mehr als 400 Meter über die Wasserfläche aufragt. Typische italienische Dörfer ziehen sich den Berghang hinauf, ganz oben thront die Wallfahrtskirche - eine perfekte Kulisse.

Nach einer Stippvisite auf der autofreien Insel und wieder auf dem Festland zurück stand ein Spaziergang durch die Gärten von Castello Quistini in Rovato auf dem Programm. Wer in diese Gegend kommt, genießt nicht nur die Schönheit der Landschaft, sondern erfreut sich auch an kulinarischen Köstlichkeiten.

Deshalb hatten die Ludwigschorgaster die zwei Waggons des "Zuges der Genüsse" gebucht. An Bord wurden regionale Wurstwaren, Käsespezialitäten, Grappa und Weine serviert.

Damit ging eine perfekte Reise mit vielen Eindrücken zu Ende. Tobias Braunersreuther