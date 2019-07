Ludwig Weis wurde erneut als Jagdvorsteher gewählt

Bei der Versammlung der Jagdgenossenschaft Serkendorf in der Gastwirtschaft Dinkel in Weisbrem wurde kürzlich der Vorstand neu gewählt.

Zunächst informierte Jagdvorsteher Ludwig Weis die Mitglieder über Vorhaben, die demnächst umgesetzt werden sollen. So stehe für den Wegebau beim "Gorkum" die Trasse so gut wie fest. Eine Ortsbesichtigung mit den Eigentümern wegen des Holzeinschlages werde noch stattfinden. Ferner soll der Weg am "Öhrling" hergerichtet werden - in welchem Umfang dies geschieht, werde man noch abklären. Im Herbst sei eine Grenzbegehung geplant.

Das Ergebnis der Neuwahl

Bei der Neuwahl wurde für die nächsten fünf Jahre Ludwig Weis erneut als Jagdvorsteher und Bernhard Grießer als dessen Stellvertreter das Vertrauen ausgesprochen. Schriftführer wurde Norbert Dinkel als Nachfolger von Hans Schauer. Als Kassierer ist Roland Dinkel weiterhin für die Finanzen verantwortlich. Rechenschaftsprüfer sind Gerald Amon und Norbert Wohlleben. Als Beisitzer bestätigt wurden Reinhold Schütz und Christian Dinkel. gkle