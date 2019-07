Ludwig Weis Jagdvorsteher

Bei der Versammlung der Jagdgenossenschaft Serkendorf in der Gastwirtschaft Dinkel in Weisbrem wurde kürzlich der Vorstand neu gewählt. Zunächst informierte Jagdvorsteher Ludwig Weis, dass unter anderem auch der Weg am Öhrling hergerichtet werde. Bei der Neuwahl wurden Ludwig Weis als Jagdvorsteher und Bernhard Grießer als Stellvertreter bestätigt. Schriftführer wurde Norbert Dinkel als Nachfolger von Hans Schauer. Als Kassierer ist Roland Dinkel weiterhin für die Finanzen verantwortlich. Seine Rechnungsprüfer sind Gerald Amon und Norbert Wohlleben. Als Beisitzer bestätigt wurden Reinhold Schütz und Christian Dinkel. gkle