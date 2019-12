Ludwig und Lothar gehen nur zusammen

Ludwig (links) und Lothar kamen Ende Oktober mit Katzenschnupfen ins Tierheim. Der Schnupfen ist inzwischen gut in den Griff gebracht. Ab und zu brauchen sie noch etwas Augensalbe. Sie sind circa 14 Wochen alt und noch etwas scheu, was sich in einem neuen Zuhause aber sicher schnell gibt. Die Brüder hängen sehr aneinander und werden nur gemeinsam abgegeben. Interessenten können sich im Tierheim Kulmbach (09221/91288) melden. Foto: Tierheim