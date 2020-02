Ludwig Thürmer: zum "90." ein Rundflug über die Fränkische Schweiz

Ludwig Thürmer aus Allersdorf liebt seine Heimat. Zu seinem 90. Geburtstag wünschte sich der rüstige Senior von seinen sechs Kindern einen Rundflug über die Fränkische Schweiz. Dieser Wunsch wurde bei seiner Geburtstagsfeier, zu der als Gratulanten auch Landrat Hermann Ulm (CSU) und Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG) gekommen waren, natürlich erfüllt.

Eine seiner Töchter ist die bekannte Äbtissin der Abtei Maria Frieden des Benediktinerklosters Kirchschletten im Landkreis Bamberg. Geboren als Anna Thürmer in Allersdorf trägt sie heute den Ordensnamen "Mutter Mechthild".

Ludwig Thürmer wuchs als jüngstes von vier Kindern in Türkelstein auf. Seine Frau Maria, die 2017 starb, stammte aus Allersdorf. Beide heirateten 1957, und der Jubilar betrieb dann in Allersdorf eine Vollerwerbslandwirtschaft und lieferte seine landwirtschaftlichen Erzeugnisse auch frei Haus zu seinen Kunden nach Gößweinstein und in Gasthäuser. Nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch Eier, Erdbeeren oder Heidelbeeren produzierte Ludwig Thürmer selbst, und beim Ausliefern seiner Waren genoss er immer sehr die Gespräche mit seinen Kunden.

In Gößweinstein war er viele Jahre lang Friedhofspfleger, bei der Feuerwehr Stadelhofen aktiver Feuerwehrmann und beim Kapellenbauverein Allersdorf Gründungsmitglied. Noch heute verpasst Ludwig Thürmer keinen Sonntagsgottesdienst in der Basilika in Gößweinstein, und ein Dankgottesdienst an seinem Geburtstag in der Klosterkirche durfte nicht fehlen.

Der Glaube und der sonntägliche Kirchgang geben ihm noch heute sehr viel Kraft für sein Leben. Außerdem unternimmt der humorvolle Jubilar, der immer einen lustigen Spruch parat hat, gerne Ausflüge mit seinen Kindern und Enkeln in der Fränkischen Schweiz. Er war natürlich schon auf der Himmelsleiter in Pottenstein oder auf dem Aussichtsturm in Hohenmirsberg. Ludwig Thürmer liebt die Natur, die Tiere, seinen Garten und die Blumen und besucht sehr gerne zweimal in der Woche die Tagespflege im BRK-Seniorenhaus in Gößweinstein, weil es ihm gefällt, sich dort mit Menschen in seinem Alter unterhalten zu können, die die gleichen Interessen wie er haben. tw