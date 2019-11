Ludwig Thomas "Heilige Nacht" auf fränkisch

Eineinhalb Stunden Erholung für die Seele versprechen der Schauspieler Georg Leumer und das Ensemble "Bamberger Spielleut" am Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr in der Stadtgalerie Villa Dessauer (Hainstraße 4a): Mit ihrer fränkischen Fassung von Ludwig Thomas Weihnachtslegende "Heilige Nacht" erreichen sie schon seit 15 Jahren die Herzen von Menschen in ganz Bayern. Sie machen sich über Weihnachten nicht lustig, sondern nehmen die Kernaussage des Festes ganz ernst. Es musizieren Franz Blaschko (Violine, Viola, Kontrabaß), Josef Gentil (Klarinette) und Sandra Ruß (Akkordeon). Karten zu 13 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es im Vorverkauf an den Kassen des Historischen Museums und der Sammlung Ludwig im Alten Rathaus. Eine Kartenreservierung ist unter Telefon 0951/66795 oder per Mail an josef.gentil@arcor.de möglich. Foto: privat