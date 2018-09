Ludwig Greser feierte seinen 80. Geburtstag

Ludwig Greser feierte mit seiner Familie, Verwandten, Nachbarn, Bekannten, Freunden und Vereinsvertretern seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar hat sich auf verschiedene Art in den Dienst der Allgemeinheit gestellt und bekleidet immer noch einige Ehrenämter. Dementsprechend groß war die Zahl der Gratulanten, die ihm ihre Wertschätzung ausdrückten. Mit seiner Ehefrau Marga hatte er den Sohn Frank. Dieser ist mit seiner Lebensgefährtin Claudia und den beiden Enkeln Maximilian und Mona sein ganzer Stolz. Bis zum Ausscheiden aus dem Berufsleben hat Greser bei der Firma Goebel als Betriebshandwerker gearbeitet. Seine größten Hobbys sind heute die Garten- und Streichholzarbeiten. Einen großen Teil seiner Freizeit stellt er seit 1995 in den Dienst der Teuschnitzer Bevölkerung. Er filmt mit seiner Kamera die Veranstaltungen in der Stadt. Diese sind dann auf dem Teuschnitzer TV-Sender zu sehen.

Bei vielen Vereinen ist er auch heute noch ein passives Mitglied, bei einigen davon war er auch Gründungsmitglied. Er war zehn Jahre lang Kirchenrat, weiter Mitglied beim Frankenwaldverein und Arnikaverein. Dem Förderverein "Jugendbildungshaus am Knock" hält er ebenfalls heute noch die Treue. Sein Lieblingsverein war die Stadtkapelle Teuschnitz, bei der er schon 55 Jahre Jahre Mitglied ist. Er spielte hier Klarinette und Saxofon und war bei Vereinsveranstaltungen immer aktiv. Aufgrund seiner Verdienste ist er schon seit längerer Zeit Ehrenmitglied. Die Kapelle überraschte ihn an seinen Ehrentag mit ein paar Geburtstagsständchen.

Ebenfalls gratulierte die Antennengemeinschaft Teuschnitz mit Vorsitzendem Thomas Weber. Er dankte vor allem dem Jubilar für seine Filmbeiträge im TV-Sender, auf denen die Bevölkerung großen Wert legen. Der Pfarrgemeinderat war ebenfalls mit Frederic Pauli und Petra Rebhan unter den Gratulanten. Die Sparkasse Teuschnitz war vertreten durch Stephanie Goihl. Unter den vielen Gratulanten war auch Dekan Detlef Pötzl, der Greser für seine Filmaufnahmen für die Kirche dankte. Bürgermeisterin Gabriele Weber dankte dem Geburtstagskind Greser für seine ehrenamtliche Arbeiten. Sie wünschte ihm weiterhin die Schaffenskraft und noch viele schöne Jahre bei bester Gesundheit. Paul Hader