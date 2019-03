Lucas-Cranach-Schule siegte ohne ein einziges Gegentor

Auf große Resonanz stieß die Hallenkreismeisterschaft der Grundschulen, an der 14 der 16 Grundschulen aus dem Landkreis teilnahmen. So spielten jeweils sieben Mannschaften im Februar in der Nordhalbener Nordwald- und in der Weißenbrunner Leßbachtal-Halle die Vorrunde um die ersten drei Plätze ihrer Gruppe aus, die zur jetzigen Finalteilnahme am Kronacher Schulzentrum berechtigen sollten.

Bei einer Spieldauer von acht Minuten im Modus "Jeder gegen jeden" zeigten alle Schüler und Schülerinnen der sechs Teams großen Kampfgeist und Begeisterung, doch gegen das stark spielende Team 1 der Lucas-Cranach-Schule gab es kaum ein Durchkommen. Mit fünf Siegen bei keinem Gegentor sicherten sich die Kronacher wie schon in den beiden Jahren zuvor auch heuer souverän den Kreismeistertitel im Hallenfußball 2019.

Die Platzierungen: 1. Lucas-Cranach-Schule, Team 1 15 Punkte, 16:0 Tore; 2. Ludwigsstadt 9 Punkte, 6:7; 3. Küps 5 Punkte, 3:5; 4. Wallenfels 5 Punkte, 3:6; 5. Stockheim 5 Punkte, 3:7; 6. Lucas-Cranach-Schule, Team 2, 0 Punkte, 1:7.

Der Kreisschulobmann für Jungen-Fußball, Michael Völk, würdigte bei der abschließenden Siegerehrung zunächst das faire Spiel aller Akteure, wie auch die Leistungen des jungen Schiedsrichters Kilian Köhn, der mit den stets fair geführten Partien keine Problem gehabt habe. Seinen Dank richtete er auch an die Sparkasse Kulmbach-Kronach für gesponserten Kreissieger-T-Shirts. Marco Friedrich vom Arbeitskreis Sport in Schule und Verein hatte für alle Teams Urkunden dabei, die ersten drei durften sich zudem noch über schöne Pokale freuen. fri