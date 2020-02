Luca hatte das beste Wirtschaftswissen

Luca Botradi hat den Kreisentscheid beim Wissensquiz "Wirtschaftswissen im Wettbewerb" der Wirtschaftsjunioren (WJ) für sich entschieden. Der Schüler des Frankenwald-Gymnasiums setzte sich gegen 452 weitere Schüler aus dem Landkreis Kronach durch.

"Luca hat bewiesen, dass er sich mit Wirtschaftsthemen bestens auskennt", betont Eva Vetter, Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren Kronach. Luca Botradi erreichte 23 Punkte von 29 möglichen Punkten. Die Fragen des Wettbewerbs sind oft richtig schwer, wie Vetter bescheinigt. "Mit dem Wirtschaftswissen im Wettbewerb wollen wir Schüler an wirtschaftliche Zusammenhänge heranführen. In Bewerbungsgesprächen stellen wir immer wieder fest, dass Jugendliche bei Wirtschaftsthemen noch Nachholbedarf haben", ergänzt Annemarie Christel, stellvertretende Kreissprecherin.

Auf Platz zwei landet Hennes Lang (21 Punkte, Maximilian von Welsch-Realschule), gefolgt von Johannes Mattes (20 Punkte, Frankenwald-Gymnasium). Als beste Klasse wurde die 9a des Frankenwald-Gymnasiums geehrt, als beste Schule ebenfalls das FWG.

Sieben Schulen aus dem Landkreis nahmen diesmal am Wettbewerb teil mit insgesamt 453 Schülern aus 23 Klassen. Vetter bedankt sich bei allen Teilnehmern, aber auch bei allen Lehrern, die das Projekt unterstützt haben.

Die Sieger und die beste Klasse wurden von den Wirtschaftsjunioren Kronach in die Filmburg Kronach zum Film "Das perfekte Geheimnis" mit Popcorn und Getränken eingeladen. Dieser Film wurde bewusst ausgewählt, so Christel. "Der Film zeigt, wie sehr soziale Medien und ständige Erreichbarkeit in unsere Beziehungen eingreifen."

Bundesweit stellen sich knapp 20 000 Schüler den 29 Multiple-Choice-Fragen zu den Themen Wirtschaft, Politik, Internationales, Finanzen und Digitalisierung. Vielschichtig sind die Fragen, etwa zum Thema Existenzgründung: "Kann man ein Unternehmen gründen und die Geschäftsführung übernehmen,

wenn man noch keine 18 Jahre alt ist?" Vier Antwortmöglichkeiten gibt es: "Ja, die Firma ist aber nur eingeschränkt geschäftsfähig", "Nein, Minderjährige können nie eine Geschäftsführung übernehmen", "Ja, aber nur mit einem weiteren Geschäftsführer über 18 Jahre" oder "Ja, sofern gesetzliche Vertreter und das Familiengericht zustimmen." Beim Fragenkomplex "Ausbildung" wollten die Wirtschaftsjunioren wissen, wie lange eine Probezeit zu Beginn eines Ausbildungsverhältnisses höchstens dauern darf. Als Antwortmöglichkeiten standen ein Monat, drei Monate, vier Monate und sechs Monate zur Auswahl. Hätten Sie es gewusst? Wer unter 18 Jahre ist, darf ein Unternehmen gründen, wenn der gesetzliche Vertreter und das Familiengericht zustimmen. Und: Eine Probezeit bei der Ausbildung darf drei Monate nicht überschreiten.

Nach dem Vorentscheid auf Kreisebene treten die Kreissieger in einem Finalwochenende vom 20. bis 22. März in Leipzig gegeneinander an und küren einen Bundessieger. red