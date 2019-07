Der SPD-Ortsverein in Sand veranstaltet am Freitag, 26. Juli, einen Spaßabend mit dem Duo "Lubber & Babbo" im Sander Hümmer-Hof. Aus diesem Grund ruft Vorsitzender Paul Hümmer zum Helfereinsatz für die Vorbereitungen des Festes auf. Alle Freiwilligen sollen sich am Donnerstag, 25. Juli, um 18 Uhr im Hümmer-Hof einfinden, bittet er. Das Duo "Lubber & Babbo" ist vor allem von vielen Faschingssitzungen mit dem Humoristen Oti Schmelzer bekannt. red