LTE-Station in Weilersbach geht in Betrieb

Die Firma Vodafone versorgt in ihrem Mobilfunknetz weitere 5000 Einwohner und Gäste im Kreis Forchheim mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE. Dazu hat Vodafone laut Pressemitteilung eine LTE-Station in Weilersbach in Betrieb genommen - und damit gleichzeitig das weitere LTE-Ausbauprogramm für den Kreis Forchheim gestartet.

LTE ermöglicht Handygespräche in kristallklarer Qualität und Breitbandinternet für unterwegs. Dank LTE können die Nutzer zum Beispiel HD-Filme blitzschnell downloaden, Musikvideos in Top-Qualität genießen und Live-Übertragungen von großen Kultur- und Sportereignissen auch unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet in HD-Qualität anschauen.

LTE ist laut dem Mobilfunkanbieter zudem für viele Haushalte in der Region jetzt eine Festnetz-Alternative zu kupferbasierten DSL-Leitungen. Auch für die Hotels, Gaststätten und mittelständischen Betriebe im Kreis Forchheim bringe die neue LTE-Versorgung eine signifikante Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.

Vodafone hat nach eigenen Angaben die Investitionskosten für die neue LTE-Mobilfunkanlage aus eigenen Mitteln getragen. Das Unternehmen habe an nahezu allen LTE-Stationen die Technologie LTE 800 aktiviert - und damit ein Maschinennetz ("Narrowband IoT") für smarte Städte und Industriehallen geschaffen.

Auch im Kreis Forchheim gebe es aber noch einiges zu tun: Weiße Flecken gibt es insbesondere beim Mobilfunkempfang innerhalb von Gebäuden und bei der LTE-Versorgung. Daher startet Vodafone mit der Inbetriebnahme der neuen Station in Weilersbach seine nächste Ausbaustufe: Für 2019 und 2020 sind im Kreis Forchheim zwei weitere LTE-Bauvorhaben geplant. Dabei will Vodafone komplett neue Mobilfunkstationen bauen, erstmals LTE-Technik an bestehenden Mobilfunkstandorten installieren und zusätzliche Antennen an vorhandenen LTE-Standorten anbringen. red