LTE für zwei Standorte

Die Telekom treibt den LTE-Ausbau im Landkreis Haßberge voran. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben zwei Standorte mit LTE erweitert.

Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche, und es stehe mehr Bandbreite zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung der Telekom. Auch der Empfang in den Gebäuden verbessere sich. Die Standorte sind Ebern und Maroldsweisach.

Die Telekom betreibt, wie sie weiter informiert, im Landkreis Haßberge jetzt 29 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 91 Prozent. Und der Ausbau gehe weiter. Bis 2022 sollen weitere 13 Standorte hinzukommen, so kündigt das Unternehmen an. Zusätzlich seien an 18 Standorten Erweiterungen mit der LTE-Technik geplant.

Beim Ausbau des Mobilfunknetzes ist die Telekom auf die Zusammenarbeit der Kommunen angewiesen, um notwendige Flächen für die Standorte anmieten zu können. Der LTE-Ausbau ist auch deshalb wichtig, weil alle Standorte im zukünftigen 5G-Netz genutzt werden. Im Internet gibt es un- ter www.telekom.de/netzausbau weitere Auskünfte (oder unter Telefon 0800/3301000). red