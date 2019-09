LTE-Ausbau geht weiter

Die Mobilfunk-Versorgung in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt wird immer besser, meldet die Telekom. Das Unternehmen hat seit Juni einen Standort neu gebaut und vier mit LTE erweitert. Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und bei der Kapazität. Auch der Empfang in den Gebäuden verbessert sich.

Die Standorte stehen in folgenden Kommunen: Erlangen, Heßdorf, Oberreichenbach und Vestenbergsgreuth. Ein Standort in Erlangen sowie der Standort in Heßdorf dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahnen A3 und A73.

Die Telekom betreibt in Erlangen und im Landkreis damit insgesamt 91 Standorte. Bis 2022 sollen weitere 16 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 28 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant. Hierbei ist die Telekom auf die Zusammenarbeit der Kommunen angewiesen, um notwendige Flächen für die Standorte anmieten zu können.Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort anbieten möchte, kann sich an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm wenden.

Auch abseits des Regelausbaus möchte die Telekom Funklöcher schließen. Kommunen, die ein LTE-Funkloch haben, können sich an der Telekom-Aktion "Wir jagen Funklöcher" beteiligen. Weitere Informationen gibt es unter www.telekom.com/wirjagenfunkloecher sowie allgemein unter www.telekom.de/netzausbau. red