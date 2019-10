LTE an drei weiteren Standorten

Die Telekom hat nach eigenen Angaben seit Juni drei Standorte im Landkreis Bad Kissingen mit LTE erweitert. Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und bei der Kapazität. Auch der Empfang in den Gebäuden verbessert sich, so die Telekom. Die Standorte stehen in folgenden Kommunen: Elfershausen, Hammelburg und Riedenberg. Der Standort in Elfershausen dient zudem der Versorgung entlang der Autobahn A7.

Die Telekom betreibt im Landkreis Bad Kissingen jetzt 60 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 96 Prozent. Bis 2022 sollen weitere zwölf Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 21 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant, heißt es weiter. Kommunen, die auf ihrem Gebiet ein LTE-Funkloch haben, können sich an der Telekom Aktion "Wir jagen Funklöcher" beteiligen. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. November 2019. red