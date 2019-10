Jeden Tag verlieren Menschen in Krisengebieten Gliedmaßen durch den Einsatz von Waffen. Prothesen könnten den Betroffenen helfen. Christian Zagel ist Professor und Leiter des Masterstudiengangs Zukunftsdesign der Hochschule Coburg. Sein Vortrag über Prothesendesign "Low Cost Prothesen" findet am Mittwoch, 16. Oktober, um 18 Uhr an der Hochschule statt.Es ist keine Anmeldung nötig. Der Eintritt ist frei. red