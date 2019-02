Lourdes-Gottesdienst mit Lichterprozession

Die KAB und die Frauen-Union laden am Montag, 11. Februar, um 16.15 Uhr in die St.-Laurentius-Kirche zum Rosenkranzgebet ein. Um 17 Uhr beginnt der Lourdes-Gottesdienst, anschließend ziehen die Teilnehmer in einer Lichterprozession zur Nikolauskapelle, in der sich die Lourdes-Madonna befindet. Danach können die Besucher ihre Kerze in der Kapelle opfern. Die Prozession findet bei jedem Wetter statt. red