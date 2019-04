Louis Braune ist 70 Jahre Mitglied

Vorsitzender Thomas Neckermann berichtete in der Hauptversammlung des 1. FC Lichtenfels. Sehr viel Zeit nahm wieder die Pflege des Vereinsgeländes in Anspruch. Zusätzlich zu den Routinearbeiten musste im Clubheim in der Gästekabine der Fußboden erneuert werden, da er sich durch einen Rohrbruch abgesenkt hatte. Ferner wurde noch eine Belüftung für die Wäschekammer eingebaut. Die Mängel die das Landratsamt Lichtenfels bei einer Sicherheitsüberprüfung festgestellt hatte, wurden behoben. Viel ehrenamtliche Arbeit wurde wiederum in die Clubheimbewirtschaftung gesteckt.

Höhepunkte im Vereinsgeschehen waren im letzten Jahr das dreitägige Trainingslager des 1. FC Nürnberg im Karl-Fleschutz-Stadion sowie die Ausrichtung der Bayerischen Meisterschaft der Ü45-Senioren.

Im Clubheim konnten die Zahlen des sehr umsatzstarken Jahres 2017 nicht gehalten werden. Mit Spenden konnte das Wirtschaftsjahr 2018 ausgeglichen abgeschlossen werden.

Fußballabteilungsleiter Christopher Fischer stellte fest, dass das Ziel, die erste Mannschaft in der Landesliga zu etablieren, erreicht sei. Der Klassenerhalt sei rechnerisch noch nicht sicher, sollte aber erreicht werden. Hervorzuheben ist noch, dass der 1. FC Lichtenfels die Saison 2017/18 als beste Mannschaft im Spielkreis Coburg/Kronach/Lichtenfels abschloss. Trainer Alexander Grau beendet nach dieser Saison nach sechs Jahren seine sehr erfolgreiche Arbeit beim FC Lichtenfels.

Mit Oliver Müller sagte der Wunschkandidat für die neue Serie zu. Er bildet mit Christian Goller das neue Trainerduo.

Die zweite Mannschaft schaffte über die Relegation den Aufstieg in die Kreisliga. Die Damenmannschaft steht momentan an der Tabellenspitze der Kreisliga Nord und besitzt Chancen auf die Meisterschaft. Die Damen stehen am 1. Mai im Kreisfinale gegen die SG Neuses/Gehülz auf dem Sportgelände des TSV Mönchröden.

Michael Robisch berichtete für die Jugendabteilung. Bei den B- und C-Junioren wurde mit dem TSV Staffelstein und dem Schwabthaler SV eine Spielgemeinschaft gebildet. Bei den B-Jugendlichen ist die Anzahl der Spieler aus Lichtenfels sehr gering. Nach Betreuern oder Trainern für diese Mannschaften wird gesucht. Von den D- bis zu den G-Junioren kann der Verein eigene Jugendmannschaften stellen. Bis der 1. FC Lichtenfels wieder Nachwuchs aus den eigenen Reihen in den Seniorenbereich integrieren kann, wird es aber noch ein paar Jahre dauern.

Über die Kegelabteilung berichtete Siegfried Lippert. Die Kegler stellten wie im vergangenen Jahr vier Mannschaften im Seniorenbereich sowie eine Jugendmannschaft zum Spielbetrieb. Die DCU-Mannschaft konnte in ihrer Liga die Meisterschaft gewinnen. Sie verzichtet jedoch auf den Aufstieg, da man sonst auf einer Vierbahnanlage kegeln müsste. Die Jugendmannschaft konnte ihren Meistertitel aus dem vergangenen Jahr wiederholen. Aber auch die anderen Teams brachten gute Leistungen, so erreichte die zweite Mannschaft die Vizemeisterschaft in ihrer Liga. Bei den Einzelmeisterschaften konnten die FC-Kegler einige sehr gute Platzierungen erringen.

Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurde Hans Klöffel geehrt. 50 Jahre beim Verein ist der ehemalige Spielleiter Siegfried Knauer. Auf 51 Jahre Mitgliedschaft - die Ehrung aus dem letzten Jahr wurde nachgeholt - bringt es der damalige Bayernliga-Torwart Heinz Schmidt.

Sage und schreibe 70 Jahre Mitglied beim 1. FC Lichtenfels ist Louis Braune. red