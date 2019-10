Lottoglück im Raum Bamberg

In der Lotto-Ziehung am Samstag räumte ein Spielteilnehmer aus dem Raum Bamberg bei der Zusatzlotterie Super 6 satte 100 000 Euro ab, teilt die Lotto-Bezirksstelle mit. Das "JA"-Kreuz für einen Einsatz von nur 1,25 Euro pro Ziehung bescherte diesen Treffer. Es wurde ein Lotto-Normalschein mit vier Tippfeldern und einer Laufzeit von fünf Wochen abgegeben.

Irgendwo im Umfeld der Domstadt wird es in dieser Woche bestimmt eine besonders ausgiebige Feier geben. Da der Spielauftrag anonym, das heißt ohne Kundenkarte, gespielt wurde, muss sich der Tipper auf jeden Fall mit der Spielquittung in einer Lotto-Annahmestelle oder direkt bei der Staatlichen Lotterieverwaltung in München melden.

Zeit zum Abholen

Und ein paar Tage später wird sein Girokonto dann um einen sechsstelligen Betrag angewachsen sein. Einem spontanen Urlaub oder etwas größeren Weihnachtsgeschenken steht wohl definitiv nichts mehr im Weg! Entsprechend den amtlichen Teilnahmebedingungen liegt der Gewinn bis Ende 2022 bei Lotto Bayern zur Auszahlung bereit, teilt die Lotto-Bezirksstelle in Bayreuth mit. red