Lothar Biesenecker ist auch nach 65 Jahren noch ein wichtiger Ratgeber für den Vorstand

"Europa ist für uns alle viel zu wertvoll, um es leichtfertig seinen Gegnern zu überlassen." Dies war die Grundaussage bei der traditionsreichen Veranstaltung der SPD-Gehülz zum 1. Mai.

Im gut besuchten Sportheim des ATSV Gehülz sprachen als Hauptredner der oberfränkische Kandidat der SPD zur Europawahl, Martin Lücke, sowie SPD-Kreisvorsitzender Ralf Pohl und Ortsvereinsvorsitzender Hans Simon. Weiterhin nahm die SPD hohe Ehrungen für 50 und sogar 65 Jahre Mitgliedschaft vor.

"Das Brexit-Chaos zeigt deutlich, was dabei herauskommt, wenn Populisten Politik machen: Murks", warnte Martin Lücke vor einer Destabilisierung Europas durch populistische und nationalistische Parteien. Allerdings sei es notwendig, Europa weiterzuentwickeln und sozialer und gerechter zu machen - und dafür stehe die SPD.

Die America-First-Politik von Donald Trump zeige deutlich, dass es ihm darum gehe, Europa zu schwächen. "Europa muss deshalb mit einer Stimme sprechen, wenn wir in der Welt etwas gelten und bewirken wollen", unterstrich SPD-Kreisvorsitzender Ralf Pohl.

Martin Lücke, der Arzt und Betriebsratsvorsitzender am Klinikum Coburg ist, berichtete auch anhand eigener Erfahrungen, welche Verbesserungen die EU für die Menschen gebracht hat. So sei die Begrenzung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeiten für viele Beschäftigte erst durch EU-Vorgaben gekommen - auch, dass Bereitschaftsdienste als Arbeitszeit anerkannt würden.

Das wichtigste Ziel der Sozialdemokraten auf europäischer Ebene sei die Einführung eines europäischen Mindestlohns - individuell von 60 Prozent des Durchschnittslohns im jeweiligen Land. Dies verhindere Lohndumping und würde für Deutschland bei einem Durchschnittslohn von 20 Euro pro Stunde bedeuten, dass der Mindestlohn um ein Drittel auf zwölf Euro steige. Das wäre ein großer Schritt für die Arbeitnehmer.

Hans Simon und Ralf Pohl bedankten sich bei Martin Lücke. Gemeinsam nahmen sie die Ehrungen langjähriger Parteimitglieder vor. Seit 65 Jahren ist Lothar Biesenecker Mitglied der SPD in Gehülz und damit ein Urgestein des Vereins, der viele Jahrzehnte aktiv mitgewirkt habe, bedankte sich Hans Simon. So sei Lothar Biesenecker 30 Jahre lang Schriftführer, Revisor und Delegierter gewesen und immer ein wertvoller Ratgeber im Vorstand. Dies habe ihm 2009 bereits die Auszeichnung mit dem Ehrenbrief der SPD gebracht und nun könne man ihm die Urkunde und Ehrennadel der Partei für 65 Jahre Mitgliedschaft überreichen sowie als besonderes Dankeschön eine Berlinfahrt.

Seit fünf Jahrzehnten sind auch Gerhard und Hans Simon Mitglied, die mit der goldenen Ehrennadel der SPD ausgezeichnet wurden. "Hans Simon ist Motor und Aushängeschild der SPD in Gehülz", bedankte sich Ralf Pohl. Seit mehr als 20 Jahren sei er im Vorstand tätig, seit 2005 stehe er als Vorsitzender an der Spitze des Vereins. 2002 wurde Hans Simon in den Stadtrat gewählt, dem er bis heute angehört. "Für die Stadt Kronach war er von 2008 bis 2014 als Dritter Bürgermeister tätig und hat diese Aufgabe hervorragend und engagiert erfüllt", so Ralf Pohl, der die Ehrung vornahm. Weiterhin gehören der Gehülzer SPD Herbert Graf seit 55 Jahren, Manfred Schramm seit 50 Jahren und Bernd Graf seit 45 Jahren an. vz