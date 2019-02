Losgelöst von Zeit und Raum

Zu einem Konzert lädt der Frauenchor "Chorofeen" des Gesangvereins Hausen am Samstag, 16. März, um 19 Uhr in die Kirche St. Wolfgang ein. Im Mittelpunkt des Abends steht das Werk "Adiemus - Songs of Sanctuary" des walisischen Komponisten Karl Jenkins.

Die Musik "Adiemus" wurde 1994 mit einem Schlag bekannt, als sie für einen Werbespot einer amerikanischen Fluggesellschaft verwendet wurde. In Deutschland konnten sich die "Songs of Sanctuary" 35 Wochen an der Spitze der Charts halten.

Zur Aufführung kommt ferner die "Messe modale en Septuor" von Jehan Alains. Darin verbindet der Komponist Klänge, die an die frühe Musik in mittelalterlichen Klöstern erinnern, mit der Musik des frühen 20. Jahrhunderts. Die in der Komposition verwendeten Flöten verschmelzen mit den Frauenstimmen zu einer von Zeit und Raum losgelösten Klangwelt. Die kleinsten Sänger des Kinderchors "Chorili" werden das Konzert mit einigen Beiträgen eröffnen und so die Vergangenheit mit dem Heute und der Zukunft verbinden.

Als Solisten werden an dem Abend Gulnara Büttner (Klavier), Petra Arneth (Flöte) und Peter Horcher (Percussion)mitwirken. Der Vorverkauf hat bereits begonnen (siehe hierzu auch Kasten "Das Konzert").

Nähere Informationen zu den Chören erhalten interessierte Personen auch im Internet unter der Adresse www.gesangverein-hausen.de. red