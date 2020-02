"Loschedder" sind bereit

Gerade bemalten die jungen Mädchen vom "Mädels-Tanz" noch ihre Kostüme, als ihre Kollegen schon auf der Bühne standen und probten. Am Montagabend stand eine weitere Probe für die "Loschedder Faschingsgaudi" im Saal des Gasthauses "Zur Sonne" an. Am Samstagabend startet die erste von insgesamt vier Vorstellungen (15., 21., 22 und 24. Februar) - doch bis dahin müssen die Texte noch gelernt und die Choreografien weiter geübt werden. Denn auch in diesem Jahr erwartet die Besucher wieder ein umfangreiches Programm an der Faschingsgaudi - von Büttenreden über Schwiegermütter und Sprachen bis zum Mädels-Tanz im Cheerleader-Outfit. Die Veranstalter rund um Organisator Frank Hasslauer haben sich viel einfallen lassen.

Einer der Höhepunkte dürfte das Männerballett werden. "Ich habe mich in den Keller eingesperrt und bin erst wieder rausgegangen, als es fertig geschrieben war", erzählt Hasslauer. Denn die Lonnerstadter schreiben alle ihre Witze und Choreografien selbst. Bereits seit November sind sie deshalb auf der Suche nach lokalen Themen. An denen dürfte es ihnen angesichts der anstehenden Kommunalwahl allerdings nicht mangeln. Doch Hasslauer verspricht: "Wir wollen es nicht übertreiben."

Man habe die Themen durchgemischt, damit für jeden etwas dabei ist - ob Jung oder Alt. Genauso wie bei den 38 Darstellern, die auf der Bühne stehen werden. "Wir haben dieses Jahr einen großen Umschwung", erklärt Hasslauer. Viele "Altgediente" seien nicht mehr dabei, dafür rückten einige Junge nach. "Die Kids sind ganz heiß", erklärt er die Altersspanne bei den Darstellern zwischen sechs bis 42 Jahren.

Außerdem wird es ein Wiedersehen mit einer bekannten Truppe geben. Vor zehn Jahren gab es den "Hexentanz" in Lonnerstadt zum ersten Mal. Zum Jubiläum wollten die sechs Darsteller wieder zusammen auf der Bühne stehen - doch Felix Bruckmann verletzte sich. Nun muss er von außen zuschauen und seine Kollegen anfeuern.

Für das richtige Bühnenbild sorgt wieder Johann Singer, der das Dorfgeschehen mit in seine Malereien einbezieht. Ein Thema dabei ist in diesem Jahr ein Tier, das in den vergangenen Wochen für viel Wirbel in der Gemeinde gesorgt hat. Welches das ist, ist am Samstag ab 19.33 Uhr bei der "Loschedder Faschingsgaudi" zu sehen.