Die Sommerferien sind fast vorbei und der Unterricht im Schuljahr 2019/20 beginnt an der Herzog-Otto-Mittelschule am Dienstag, 10. September, um 8 Uhr. Unterrichtsschluss am ersten und zweiten Schultag ist um 11.20 Uhr. Alle Bus- und Bahnlinien für den Schülertransport stehen unter www.vgn.de/netz-fahrplaene/linien.de zur Ansicht bereit. Die Fahrkarten für alle Schüler der M-Klassen werden am ersten Schultag in der Schule ausgegeben. Die Schüler der 5. Jahrgangsstufe sowie die neuen Schüler aller anderen Klassen versammeln sich am ersten Schultag um 8.15 Uhr in der Aula. Alle Eltern der Schulneulinge sind im Anschluss zu einem kleinen Willkommenskaffee in die "HOS-teria" eingeladen. Die Klasseneinteilung sowie die Klassleitungen sind ab heute, Donnerstag, als Aushang am Haupteingang einsehbar. red