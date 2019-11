Loreto-Kapellen sind Nachbildungen der Wallfahrtskirche von Loreto in Italien. In der Barockzeit verbreiteten sich nicht nur dieser Bautypus, sondern auch dazugehörige Wallfahrten in ganz Europa. Im Vortrag "Loreto-Kapellen und Loreto-Wallfahrten in Böhmen" von Wolf-Dieter Hamperl geht es um die Loreto-Kapellen in Haid/Bor und in Altkinsberg/Starý Hroznatov. Der Vortrag von Ackermann-Gemeinde und Deutsch-Tschechischem Club findet am kommenden Donnerstag, 21. November, um 17 Uhr im Begegnungszentrum Friedrichstraße 2, statt. Der Eintritt ist frei. red