Lorenz: Nicht überfordern

Der Kommandant der Feuerwehr Untersiemau Marcus Packert präsentierte bei der Hauptversammlung einen beeindruckenden Bericht über die Tätigkeiten der 48 Aktiven. So habe es 40 Einsätze im vergangenen Jahr gegeben: 20 technische Hilfeleistungen, 19 Brände, ein ABC-Einsatz. Die Wehr habe im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit an einer Schauübung in Buchenrod sowie an der Aktion Kindergottesdienst on Tour teilgenommen. Auch der Kindergarten sei zu Gast im Feuerwehrhaus gewesen. Packert freute sich über sechs Neuzugänge in der aktiven Wehr. So sind jetzt 48 Mitglieder aktiv, darunter 19 Atemschutzgeräteträger und 17 Maschinisten. Was Packert ebenso freut, ist, dass alle Aktiven neue Schutzanzüge bekommen haben. Mit Handschlag ernannte er Cornelius Schwanert zum neuen Jugendwart. Der bisherige Jugendwart Julian Henkel ist nun stellvertretender Kommandant. Packert würdigte Henkels Arbeit als Jugendwart und entließ ihn mittels Handschlag aus dem Amt. Und wenn es nach Packert geht, soll Julian Henkel im kommenden Jahr dessen Amt übernehmen.

Und so berichtete Julian Henkel bei dieser Versammlung noch einmal von den zahlreichen Aktivitäten der Jugendgruppe. Diese absolvierte auch mehrere Übungen, öfter auch zusammen mit anderen Jungwehrleuten aus der Gemeinde. "Dies stärkt das Gemeinschaftsgefühl", betonte Henkel. Höhepunkte des vergangenen Jahres seien das Jugendzeltlager in Elsa und die 24-Stunden-Übung in Ebersdorf gewesen.

Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Hans-Jürgen Ganß, sagte, der Verein habe derzeit 85 Mitglieder, darunter seien 30 Passive. Enttäuscht habe ihn das geringe Interesse der Bevölkerung bei der Übergabe des Mehrzweckfahrzeuges. Denn die Wehr habe sich ein interessantes und kurzweiliges Programm dazu einfallen lassen.

Nachdem der Teich wieder zu Verfügung steht, wolle der Verein in diesem Jahr wieder ein Teichfest veranstalten. Auch das Sautrogrennen auf dem Teich soll dann wieder stattfinden, und zwar mit allen Vereinen, Gruppen und Institutionen, nicht nur wie bisher nur mit Feuerwehren aus dem Gemeindebereich. Schließlich gab Vorsitzender Ganß bekannt, dass er im kommenden Jahr bei den Neuwahlen nicht mehr für dieses Amt kandieren werde.

Bürgermeister Rolf Rosenbauer lobte die Einsatzfreudigkeit der Wehr und freute sich über die Vielzahl der Aktiven. Die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasse ein breites Spektrum. Er sei froh, leistungsstarke Wehren in der Gemeinde zu haben. Alle Feuerwehren in der Gemeinde seien wichtig. Untersiemau sei aber die Kernwehr.

Kreisbrandrat Manfred Lorenz bestätigte, dass die Wehr auf dem richtigen Weg sei. Bereits jetzt habe sich die Wehrführung um die Zukunft Gedanken gemacht, sagte Lorenz und rief dazu, auf die Aktiven nicht zu überfordern.

Für 25 Jahre aktiven Dienst wurden Wanja Drysch und Andre Martin, für 30 Jahre Matthias Schorn geehrt. Michael Stelzner