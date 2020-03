Lorenz Jordan wird Ehrenvorsitzender

Walter Jakob, der Vorsitzende der Teichgenossenschaft Aischgrund, freute sich über die rege Teilnahme an der Hauptversammlung im Lonnerstadter Sonnensaal. Er wurde von den Mitgliedern für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Die Teichgenossenschaft freut sich über eine konstante Mitgliederzahl von fast 400 Mitgliedern, und so verwunderte es nicht, dass für den zu wählenden Beirat mehr Kandidaten zur Verfügung standen als Ämter zu vergeben waren. Die aus dem Amt scheidenden Beiräte wurden mit Dank, Urkunde und Geschenkkörben verabschiedet. Der bisherige Zweite Vorsitzende Lorenz Jordan wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Als sein Nachfolger wurde Wolfgang Popp aus Weisendorf gewählt.

Bürokratie begrenzen

In einem Vortrag gewährte der Gastreferent des Abends, MdL Walter Nussel (CSU), Einblick in seine Aufgabe als Entbürokratisierungsbeauftragter der Bayer. Staatsregierung. Sein Vortrag war überschrieben mit "weniger Bürokratie für die Teichwirtschaft". Er zitierte den Artikel 153 der Bayerischen Verfassung, wonach "die selbstständigen Kleinbetriebe und Mittelstandsbetriebe in der Gesetzgebung und Verwaltung zu fördern und gegen Überlastung und Aufsaugung zu schützen sind".

Grußworte sprachen unter anderem Landrat Alexander Tritthardt (CSU) und für die Landkreise Forchheim und Bamberg auch die stellvertretenden Landräte Otto Siebenhaar (FW) und Johann Pfister (BBL). Ministerialrat Reinhard Reiter stellte sich als Nachfolger für Franz Geldhauser vor.

Aus den benachbarten Teichgenossenschaften Neustadt/Aisch und Oberfranken waren deren Vertreter angereist. Zu Gast war auch Karpfenkönigin Svenja Viertel, die ein Grußwort an die Teichgenossen richtete.

Die neu gewählten Beiräte sind Martin Drechsler (Sauerheim), Hans Frischmann (Höchstadt), Günther Geyer (Kieferndorf), Florian Möhring (Boxbrunn), Christoph Oberle (Erlangen-Kosbach), Jürgen Peßler (Saltendorf), Thomas Ruhmann (Gremsdorf-Buch) und Andreas Schmidt (Biengarten). Verabschiedet wurden: Lorenz Jordan (Falkendorf), Lorenz Möhring (Boxbrunn), Markus Steger (Weppersdorf) und Gerhardt Schmidt (Biengarten). Gisela Dahms