Lorenga ist Wegeweiser und Vermittler

"Es gibt uns immer noch." Das waren die Worte von Vorsitzender Loretta Steinhäuser anlässlich der Hauptversammlung des Vereins "Ganzheitliche Gesundheit Lorenga" in Johannisthal. Sie warf bei dieser Gelegenheit mehr als einen Blick zurück: "Unser Verein ist landkreisübergreifend und wir verstehen uns als Wegweiser und Vermittler zwischen der Schulmedizin und einer ganzheitlichen, integrativen Gesundheitsförderung."

Loretta Steinhäuser warf am Anfang gleich mal einen Blick in die Vergangenheit und meinte: "In Erinnerung geblieben von den vergangenen zehn Jahren ist mir viel, aber vor allem auch das Projekt Naturkalender mit seiner 13-Monats-Übersicht. Die Bilder zeigten die Einbindung des Menschen in den Kreislauf der Natur. Wir schickten ein Exemplar an Papst Benedikt XVI., an Prinz Charles und an Prinzessin Märtha Louise von Norwegen. Und was soll ich sagen? Wir bekamen prompt auch Dankschreiben aus dem Vatikan und dem Buckingham Palace. Wahrscheinlich war das auch ein Highlight für den Postboten." Sehr erfolgreich gelaufen seien auch die Fachvorträge, die Energiebalancemesse und die Teilnahme an den Gesundheitsmessen. "Teilweise haben die Veranstaltungen den Rahmen gesprengt", erzählte sie stolz.

Den "Trimm-dich-Pfad der Seele" habe der Verein 2014 errichtet. Der sei seither ein beliebter Aufenthaltsort außerhalb religiöser Normen.

Der Zauber des Frühlings

"Wir sammeln das Feedback und freuen uns immer, wenn Menschen sich hier wohlfühlen. Und wenn jemand schreibt ,Der Sex war gut in einer lauen Sommernacht', dann ist das auch ein Erfolg." Steinhäuser sprach in ihrer launigen Art auch über die "Osteraktion", bei der es darum gehe, jedes Jahr dem Zauber des Frühlingserwachens auf die Spur zu kommen. Und was der Verein ehrenamtlich leistet, das erfuhren die Anwesenden ebenfalls: Es gibt Workshops, Vorträge und Seminare, Gesundheitsmessen, Führungen am Trimm-dich-Pfad der Seele und Entspannungsförderung an Schulen und Unternehmen.

"Von 25 Gründungsmitgliedern sind acht noch übrig geblieben", verkündete Loretta Steinhäuser stolz.

Geehrt für zehnjährige Mitgliedschaft wurden im Anschluss Loretta Steinhäuser, Monika Eckert und Jutta Welsch. Neue Schatzmeisterin ist ab sofort Monika Koch.

Bürgermeister Bernd Rebhan bekannte: "Ich geb's zu, ich war neugierig und wollte mir die Chance, euch zu erleben, nicht entgehen lassen." Er sprach von einer "Klasse-Präsentation mit einer beeindruckenden Bilanz und vielen Highlights." Rebhan weiter: "Jetzt kann ich Lorenga auch gedanklich übersetzen und weiß, was das ist." ml