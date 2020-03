Lonnerstadter wollen einen Seniorenverein gründen

Im Rahmen einer Wahlveranstaltung der CSU Lonnerstadt haben Giovanni Daniele, Jörg Brunhofer und Axel Popp die Initiative "Wir für uns - Lonnerstadt" ins Leben gerufen. Der Seniorenverein werde der erste seiner Art in Lonnerstadt sein und habe zum Ziel, die Generationengerechtigkeit und das soziale Miteinander in Lonnerstadt und anliegenden Gemeinden zu stärken und zu fördern, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

Bürgermeister Helmut Lottes (CSU/UB) aus Vestenbergsgreuth und Bürgermeister Friedrich Gleitsmann (CSU) aus Wachenroth hätten bereits ihre Unterstützung zugesagt. Die Initiative werde ebenfalls vom VdK Lonnerstadt, dem Seniorenbeirat Lonnerstadt mit Lydia Brunhofer, dem Kreisseniorenbeirat sowie von der CSU Lonnerstadt unterstützt. Auch die Bäckerei Burkardt aus Pommersfelden habe ihre Unterstützung zugesagt und werd das zukünftige Seniorencafé, das voraussichtlich in den Räumlichkeiten der ehemaligen Bäckerei Kaiser eröffnet wird, mit ihren Erzeugnissen beliefern. Das Seniorencafé werde auch das Zentrum des Seniorenvereins sein, wo sich Senioren regelmäßig treffen und an Veranstaltungen, Schulungen, Spielenachmittagen und vielem mehr teilnehmen können. Angedacht sei auch der Verkauf von Bio-Produkten von Bio-Bauern aus dem Umland, damit auch ein kleiner "Dorfladen" in Lonnerstadt zu einer Wiederbelebung der Ortsmitte beiträgt.

Der Wunsch der Organisatoren ist, dass Bürger aus Lonnerstadt, Vestenbergsgreuth und Wachenroth sich zur Seniorengemeinschaft in der Organisationsform eines Vereins zusammenschließen. Die Mitglieder sollen sich in der Absicherung und Gestaltung ihres Alltags unterstützen, vor allem durch gegenseitige Dienstleistungen. Der Verein soll erforderliche und gewünschte Leistungen organisieren, um seinen Mitgliedern ein selbstbestimmtes und aktiv gestaltetes Leben zu ermöglichen.

In die "Zeit-Rente" einzahlen

In einer Selbsthilfegemeinschaft sorgen die Vereinsmitglieder füreinander mit Arbeiten, die sie selbst verrichten können, und erhalten im Gegenzug bedarfsorientiert entsprechende Hilfe von anderen Mitgliedern der Gemeinschaft. Das Einbringen der Hilfsleistungen werde den Leistungsgebern entweder durch eine finanzielle Gegenleistung oder in Form einer Gutschrift auf ein Unterstützungskonto vergütet. Von diesem Kontostand oder durch Zuzahlung von geringen Beträgen könne durch die Leistungsnehmer die Inanspruchnahme von Leistungen anderer Gemeinschaftsmitglieder abgegolten werden. Insbesondere den Mitgliedern der Seniorengemeinschaft, die für Verrichtungen des täglichen Lebens auf fremde Hilfe angewiesen sind, werde damit ermöglicht, in ihrem Wohnumfeld bleiben zu können. Sie erhalten kostenfrei bzw. zu günstigen Konditionen Unterstützung, so dass herkömmliche Hilfsmaßnahmen wie eine Heimunterbringung im Idealfall sogar vermieden werden können.

Den freiwilligen Leistungsgebern werde die Möglichkeit eröffnet, uneigennützige Hilfeleistung mit der Möglichkeit zum Erhalt von Unterstützungsdiensten in anderen Bereichen zu verknüpfen. Dies stelle auch eine zusätzliche Möglichkeit zur Vorsorge für das eigene Alter dar, die nicht von finanziellen Möglichkeiten abhängig ist. Somit werde durch die Seniorengemeinschaft Hilfe für Ältere oder Bedürftige organisiert und dabei gleichzeitig das soziale Potenzial ländlicher Kommunen genutzt.

Der Grundgedanke sei, sich in aktiven Zeiten als Leistungsgeber einzubringen und diese Zeit für den Bedarfsfall anzusparen, wenn bei Krankheit oder im Alter Hilfe als Leistungsnehmer benötigt wird. Diese "Zeit-Rente" sei weder von einem Währungsverfall noch einem Preisverfall bedroht. Zeitguthaben sind an Ehegatten, Kinder oder Eltern, die ebenfalls Mitglieder der Seniorengemeinschaft sind, übertragbar. Interessenten können sich unter Telefon 09193/5012967 oder per E-Mail an Seniorenverein.lonnerstadt@t-online.de melden. red