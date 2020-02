Lonnerstadter CSU eröffnet Bürgerbüro am Marktplatz

Näher am Menschen sein - das will die CSU Lonnerstadt mit einem Bürgerbüro in der Gemeinde. Am Sonntag, 1. März, um 10.30 Uhr eröffnet der Ortsvorsitzende Jörg Brunhofer das Büro in den ehemaligen Räumen der Brauerei Schorr am Marktplatz, teilt die Partei mit. An einem Tag im Monat will sich der Ortsverband die Zeit nehmen, Fragen aus der Bevölkerung zu beantworten. Das Bürgerbüro soll Anlaufstelle bei Problemen, Fragen, Anliegen und Wünschen der Bürger sein sowie als Ideenwerkstatt für die politische Arbeit im Gemeinderat dienen.

Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, ihr Anliegen während der monatlichen Bürgersprechstunde direkt vorzubringen. Für Bürger mit Einschränkungen sollen auch Sprechstunden nach Vereinbarung an ihrem Wohnort angeboten werden, auch in den Ortsteilen.

Erster Dienstag im Monat

Mit der Adresse Am Marktplatz 9 befindet sich das Bürgerbüro der CSU Lonnerstadt an zentraler Stelle in der Gemeinde. Die Öffnungszeiten sind jeweils am ersten Dienstag im Monat von 17 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung. Das Büro ist telefonisch unter der Nummer 09193/5012966 erreichbar sowie per E-Mail an csulonnerstadt@t-online.de. Die Termine der regelmäßigen Bürgersprechstunden sind auch unter www.csu.de/verbaende/ov/lonnerstadt abrufbar. red