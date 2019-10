Um Bauleitplanungen von Nachbarkommunen geht es unter anderem in der Marktgemeinderatssitzung am Montag, 28. Oktober. Weitere Punkte sind der Neubau einer Kinderkrippe und die Sanierung beziehungsweise Umbau eines denkmalgeschützten Gebäudes (Kleebauernhaus). Sitzungsbeginn ist um 19 Uhr im Rathaus. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. red