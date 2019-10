Lonnerstadt mit neuem Festplatz - Mühlgasse gesperrt

Heute beginnt die Kirchweih in Lonnerstadt - und wartet mit einigen Neuerungen auf. So sind die Schausteller und Marktleute in diesem Jahr in die Mühlgasse umgezogen. Sie öffnen ihre Buden und Fahrgeschäfte von Samstag bis Montag für die Gäste. Da die Bäckerei Kaiser nicht mehr geöffnet ist, wurde der Festplatz in diesem Jahr quasi um die Ecke auf den kleinen Platz in der Mühlgasse verlegt.

Daher muss die Mühlgasse auch vom Gasthaus "Zur Sonne" bis zur Kreuzung Badgasse komplett gesperrt werden. Ebenso die Straße "An den Kellern" - und zwar bis zum Dienstag, 8. Oktober.

Line Dancer lassen ausklingen

Neu ist in diesem Jahr auch, dass die Line Dancer am Montag nach dem Frühshoppen am neuen Festplatz den Kerwa-Ausklang organisieren.

Der Kunst- und Handwerkermarkt am Kirchweihsonntag findet allerdings wie gewohnt von 11 bis 18 Uhr am Marktplatz statt. Um den Weg vom neuen Festplatz bis zum Marktplatz zu markieren, säumen - bei gutem Wetter - die historischen Bulldogs der Bolldogfreunde Münchsteinach die Bergstraße ab dem Marktplatz.

Um die Bewirtung am Marktplatz kümmert sich der TSV, Kaffee und Kuchen liegen in den Händen des Heimatvereins. Ab 14 Uhr werden am Marktplatz außerdem die traditionellen Küchle gebacken.

Die Volkstanzfreunde Lonnerstadt tanzen um 14 Uhr sowie um 14.45 Uhr, die Linedancer Crazy Boots um 16 Uhr. Für die weitere musikalische Unterhaltung sorgt die Gleißenberger Kapelle.

In Keller und Dach

Mit einer Kellerführung locken die Felsenkellerfreunde um 15 Uhr in den Untergrund. Wer lieber hoch hinaus möchte, ist in der Ausstellung im Dachboden des Kirchenschiffs gut aufgehoben. Leider nicht besucht werden kann in diesem Jahr die historische Wohnung im Kleebauernhaus, da dort derzeit Bauarbeiten stattfinden.