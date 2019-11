Lokalschau beim Kleintierzuchtverein

Der Kleintierzuchtverein Münnerstadt und Umgebung hält am 23. und 24. November die Lokalschau 2019 im Vereinsheim in Althausen ab. Los geht es am Samstag von 14 Uhr bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Die Preisverteilung findet am Samstag um 19 Uhr statt. sek