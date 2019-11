Lokalschau bei den Geflügelzüchtern

Die Lokalschau des Geflügelzuchtvereins findet am Samstag, 30. November, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 10 bis 14 Uhr statt. Ausgestellt wird beim Kaninchenzuchtverein KZV B 455, Nutzungsstraße 47 in Herzogenaurach. red