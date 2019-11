Lokalderby in Wohlbach

Zum Lokalderby in der Verbandsliga Nordost empfängt die 2. Herrenmannschaft des TTC Wohlbach die Nachbarn vom TSV Untersiemau I am Samstag um 13 Uhr. Die TTC Herren stehen mit 10:2 Punkten auf dem 2. Platz.

Die Gäste aus Untersiemau rangieren mit 9:7 unmittelbar dahinter auf Platz drei. In Bestbesetzung ist Wohlbach die Favoritenrolle zuzuschreiben. Doch Derbys haben es meistens in sich und die TTC-Herren müssen auf der Hut sein, um das gesteckte Meisterschaftsziel nicht zu gefährden.

Am gleichen Tag um 20 Uhr treffen die TTC-Herren auch noch auf den TV Glück-Auf Wackersdorf. Hier sind die Rollen klar verteilt. Die Gäste konnten bisher noch kein Spiel gewinnen und stehen mit 0:14 auf dem letzten Platz. Mit einem zweiten Sieg an diesem Tag kann Wohlbach wieder die Tabellenführung übernehmen.

Ebenfalls am Samstag um 17 Uhr ist die 1. Damenmannschaft des TTC Wohlbach in der Verbandsliga Nordost bei der SpVgg Zeckern zu Gast. Bei Wohlbach ist es in den letzten Wochen sehr gut gelaufen. Sechs Siege in Folge und sogar den aktuellen Tabellenführer geschlagen. Doch in Zeckern müssen die TTC-Damen vorsichtig sein.

Die Hausherrinnen haben mit 8:8 Punkt ein ausgeglichenes Verhältnis und stehen auf Platz vier. Ihre Spielweise es darüber hinaus sehr gewöhnungsbedürftig, so dass alles möglich ist. Ein Sieg der TTC-Damen würde den 2. Platz festigen. hb