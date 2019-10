Lohntaler proklamieren Majestäten

Bei strahlendem Sonnenschein wurden die amtierenden Majestäten des LSV in einem Festzug unter der Begleitung der Lohndorfer Blasmusik abgeholt. Da die Schützenkönige und -königinnen in diesem Jahr eine gemeinsame Feier anlässlich der Beendigung ihrer Regentschaft geplant hatten, konnte dies zusammen in Lohndorf gefeiert werden.

Zur anschließenden Proklamation der neuen Majestäten ging es dann weiter ins Schützenheim. Zuvor wurden zahlreiche Mitglieder für 25- und 40-jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt. Hierzu überreichte Bürgermeister Wolfgang Möhrlein jeweils eine Urkunde und eine Ehrennadel.

Knapper Sieg beim Preisschießen

Anschließend wurden die Gewinner des gleichzeitig stattfindenden Preisschießens bekannt gegeben. Es gab insgesamt 20 Geldpreise zu gewinnen. Der erste Preis ging an Richard Grasser mit einem 55,8-Teiler. Ganz knapp dahinter lag Anton Lieb mit einem 62,9-Teiler. Der dritte Platz ging an Joachim Brutscher mit einem 79,1-Teiler.

Nach Grußworten des Bürgermeisters ging es dann weiter mit den Siegern des Pokalschießens. Den von Uli Hofmann gestifteten Wanderpokal der Schützenklasse erhielt zum zweiten Mal Helga Grasser mit einem 32,7-Teiler, Zweiter wurde Volker Pager (86-Teiler) gefolgt von Michael Polreich (158,9).

Den von Bürgermeister Möhrlein gestifteten Jugendwanderpokal gewann Lucca Ament mit einem 840,4-Teiler.

Nach einer kleinen musikalischen Zwischenpause stand nun die Proklamation der neuen Majestäten an. Doch zuvor gaben die amtierenden Majestäten ihre Schützenketten ab, und Richard Grasser überreichte eine Königsscheibe als Erinnerung an die Regentschaft. Durch den 1. Schützenmeister Wilfried Grasser wurden nun die Ergebnisse des diesjährigen Königsschießens bekanntgegeben. Die Überreichung der Königsketten wurde vom Bürgermeister vorgenommen.

Neuer Schwarzschusskönig wurde in diesem Jahr der Pistolenschütze Roman Schrauder, mit 527 Ringen. Ihm gelang es auch, mit einem 253-Teiler den Titel des Pistolenkönigs zu holen.

Neuer Vizepistolenkönig (1080) wurde Daniel Haas, der auch als neuer Schützenkönig (165,9) des LSV proklamiert wurde. Als Schützenkönigin (1261T) steht ihm Judith Polreich aus Lohndorf zur Seite. Vizekönig (346,3) wurde Thomas Schulz aus Gerach, und als Vizekönigin wurde Christelle Babin (1302) aus Tiefenellern proklamiert. Neuer Jugendkönig wurde Lucca Ament und Vizejugendkönig wurde Phillip Sechting.