Lohnenswerte Lkw-Kontrollen

Auf der A 3 zwischen Pommersfelden und Schlüsselfeld haben Beamte der Erlanger Verkehrspolizei am Mittwoch zwischen neun und zwölf Uhr vormittags 45 Lastwagen und Züge beanstandet, die ihre Sicherheitsabstände sträflich unterschritten hatten. Darunter befanden sich auch 22 ausländische Betroffene, die ihre rund 100 Euro Bußgeld in Form von Sicherheitsleistungen sofort entrichten mussten. Im Rahmen der Kontrollen wurden auch drei Fälle von Lenkzeitüberschreitungen beanstandet. Ein Kraftfahrer durfte seine Fahrt nicht fortsetzen, denn die Beamten stellten fest, dass eine der Bremsen des 40-Tonners nicht mehr funktionierte. Der Fahrer musste einen Reparaturdienst an die Kontrollstelle rufen, der vor Ort einen verkehrssicheren Zustand herstellen konnte. pol