Das Kolping-Bildungswerk, Wilhelmsplatz 3 in Bamberg, bietet im Zeitraum vo Montag, 16. April, bis Montag 25. Juni, immer montags, und zwar in der Zeit von 18 bis 21.15, Uhr ein Seminar zu dem Thema "Lohn und Gehalt für Einsteiger und Lexware" an. Dieses Kolping-Seminar führt die Teilnehmer in die Grundlagen der Lohn- und Gehaltsabrechnung ein. Behandelt werden Bruttolohn, Zuschläge und Sachbezüge, die Ermittlung der gesetzlichen Abzugsbeträge, Pauschalversteuerung, Minijob, Gleitzone, Reisekosten, Meldungen zur Sozialversicherung, Lohnsteueranmeldung und Beitragsnachweis. Durch Praxisübungen wird die Theorie gefestigt. Weitere Informationen und Anmeldung zu diesem Seminar gibt es telefonisch unter der Rufnummer 0951/519470. red