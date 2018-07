"Lohengrin" kommt live aus Bayreuth

red



In Bad Rodach wird wieder der rote Teppich ausgerollt. Nun schon zum sechsten Mal in Folge wird auch heuer wieder eine Oper der Bayreuther Festspiele vom Grünen Hügel in die Gerold-Strobel-Halle in Bad Rodach übertragen. Das teilt der Rückertkreis Bad Rodach mit.Auf dem Programm steht die Oper "Lohengrin" in einer Inszenierung vom Regisseur Yuval Sharon und unter der musikalischen Leitung von Christian Thielemann Die zeitversetzte Übertragung findet am Dienstag, 25. Juli, ab 18 Uhr statt und beginnt mit einem Vorprogramm von 15 Minuten. In den Pausen zwischen den Akten werden Speisen und Getränke angeboten.Die Veranstaltung des Rückertkreises Bad Rodach wird unterstützt von der VR-Bank Coburg. Tickets gibt es im Vorverkauf zu 25 Euro beim Schuhhaus Appis, bei der Tourist-Information Bad Rodach, bei Schreibwaren Schachtebeck, in der Buchhandlung Riemann, bei allen Filialen der VR-Bank Coburg und über eine E-Mail an info@rueckertkreis-badrodach.de. An der Abendkasse kosten die Karten 27 Euro pro Stück.