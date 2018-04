Lohengrin ist Bayernligist

Ohne eigenes Spiel ist den Herren des KV Lohengrin Kulmbach der Durchmarsch in die Bayernliga geglückt. Nach dem SKC Metzdorf und dem SKC Kasendorf sind die Lohengriner erst der dritte Verein aus dem Landkreis Kulmbach, dem dieses Kunststück gelang.

Allerdings war das Lohengrin-Team auf Schützenhilfe von Bayernligameister SKK Gut Holz Zeil angewiesen. Die Unterfranken setzten sich in den Aufstiegsspielen zur zweiten Liga durch und machten so einen Platz in der höchsten bayerischen Klasse frei. Dort freuen sich die Kulmbacher nun auf die Derbys gegen den SKC Kasendorf und Baur-SV Burgkunstadt.

Zudem profitieren der SKC Fölschnitz - der nach Auflösung der Regionalligen nun als Landesligist grüßt - und die Lohengriner Reserve, der der Abstieg aus der Bezirksliga erspart bleibt, vom Zeiler Aufstieg. meu