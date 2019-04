Logistikhallen: BN will informieren

Am nordöstlichen Ortsrand des kleinen Dorfes am Fuß von Vierzehnheiligen möchte das Speditionsunternehmen CS-Trans eine bis zwei große Logistik-Hallen errichten. Die Kreisgruppe des Bundes Naturschutz und besorgte Bürger laden zu einer Informationsveranstaltung mit Meinungsaustausch am Montag, 15. April, um 19 Uhr ins Gemeindehaus in der Dorfmitte ein. red