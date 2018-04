Der Kabarettist HG Butzko gibt ein Gastspiel in Haßfurt. Er tritt am Freitag, 20. April, in der alten Rathaushalle auf. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, wie der Veranstalter, das Kulturamt Haßfurt live, mitgeteilt hat.

Es werde "höchste Zeit für einen gläubigen Atheisten", meinen die Veranstalter mit Blick auf die vielen Verwerfungen, die von Mächtigen im Namen der Religion überall in der Welt angerichtet werden. Und wer wäre da nicht besser geeignet als HG Butzko, Dauergast in allen Kabarettsendungen des deutschen Fernsehens und Träger des deutschen Kleinkunstpreises?

Stets tagesaktuell kommt sein satirisch-politisches Kabarett ohne Gebetsmühlen und Moralpredigt aus. Er jongliert nicht mit Keulen, sondern mit Gedanken, und wenn er singt, dann ist es das Hohelied der Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten.

Butzkos Argumente sind nicht immer bequem, aber dafür logisch statt ideologisch. Und manchen spricht er dabei ins Gewissen, vielen aus der Seele, doch vor allem immer Klartext. Im Namen des Geistes, des Herzens und der heiligen Lust am Leben. Da weiß man, was man hat.

Die Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt live, Bahnhofstraße 2, in Haßfurt. Das Kulturamt hat die Rufnummer 09521/688228. red