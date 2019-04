Löwenzahn mit allen Sinnen genießen

Die Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten laden ein zum Löwenzahnfrühlingserwachen am morgigen Samstag von 14 bis etwa 17.30 Uhr. Die Teilnehmer lernen den Superstar der Wildkräuter mit allen Sinnen kennen und genießen. Gemeinsam wird gesammelt, um im Anschluss Köstlichkeiten aus dem leuchtenden Gold zu zaubern. Anmeldungen an Christine Helmrich, Telefon 0951/18507082, E-Mail: christinehelmrich@gmx.de oder abtei@abtei-maria-frieden.de. red