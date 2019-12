Lötkurs für Kinder und Jugendliche

Winterzeit ist Bastelzeit. Während die einen sich mit Holz und Metall beschäftigen, kramen die Funkamateure des Deutschen Amateur-Radio-Clubs in Lichtenfels ihre Lötkolben raus und löten und reparieren, was sich so findet. Auch in diesem Jahr möchte der DARC Ortsverband Lichtenfels Kindern und Jugendlichen ermöglichen, das Löten unter fachkundiger Aufsicht zu erlernen. Dabei soll diesmal ein elektronischer Würfel entstehen, der auch für die Gesellschaftsspiele an Silvester gut verwendet werden kann. Alle, die teilnehmen möchten, finden sich am Samstag, 28. Dezember, um 14 Uhr in den Räumen des DARC im Jugendzentrum in Lichtenfels, Köstener Straße 6 (Eingang Vereine) im ersten Stock ein. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben. red